Polícia argentina prende russo líder de seita e outros 14 estrangeiros

As autoridades de Argentina prenderam 15 estrangeiros acusados de formarem parte de um grupo supostamente dedicado ao tráfico de pessoas quando tentavam sair do país. Entre os detidos está um russo líder de uma seita, segundo a imprensa local.

Os presos pertencem a "uma organização suspeita de se dedicar ao tráfico de pessoas" e estão vinculados à seita Ashram Shambala, informou a Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA) da Argentina em comunicado nesta segunda-feira (31).

Konstantin Rudnev, um dos detidos, segundo a imprensa argentina, fundou essa seita na Sibéria em 1989 e chegou a ter ramificações por toda a Rússia.

Rudnev, que afirma ser um extraterrestre, foi condenado em 2013, na Rússia, a 11 anos de prisão por estuprar seguidores.

Durante a captura, o "líder da organização tentou se autoflagelar no pescoço com uma lâmina de barbear que carregava na carteira, mas foi rapidamente reduzido pelos oficiais", informou a PSA, que não revelou sua identidade.

Rudnev foi interceptado junto com mais oito pessoas no aeroporto de Bariloche, cidade situada 1.500 km a sudoeste de Buenos Aires. As outras seis prisões foram feitas em um aeroporto de Buenos Aires.

Entre os detidos há quatro russos e 11 mulheres, nove de nacionalidade russa, uma mexicana e uma brasileira. Todos tinham como destino a cidade de São Paulo.

"A investigação começou a partir de um caso detectado no Hospital Zonal Regional de Bariloche, depois que uma mulher russa veio dar à luz acompanhada por outras compatriotas", assinalou a PSA.

No centro médico, os profissionais de saúde notaram que a mulher se encontrava em um estado evidente de submissão, por isso a Justiça Federal interveio, acrescentou.

Algumas das mulheres detidas tinham partes da cabeça sem cabelo e estavam extremamente magras.

