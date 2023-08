A- A+

MUNDO Polícia australiana desfaz rede internacional de pedofilia com ajuda do FBI Dezenove suspeitos de integrar a quadrilha foram presos

A polícia australiana anunciou, nesta terça-feira, que desmantelou uma quadrilha "sofisticada" de abuso infantil e prendeu 19 homens com a ajuda do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos.

A comandante da Polícia Federal, Helen Schneider, disse que 13 crianças foram resgatadas da organização criminosa, que compartilhava materiais de abuso criptografados na deep web.

"As medidas que essa organização tomou para evitar a detecção são uma indicação do quão perigoso era", disse a oficial.

A organização foi desmantelada no âmbito de uma investigação internacional mais ampla, liderada pelo FBI, pela qual há 79 supostos criminosos já foram indiciados nos Estados Unidos.



O caso veio à tona em 2021, quando dois agentes especiais do FBI, Daniel Alfin e Laura Schwartzenberger, foram mortos a tiros enquanto revistavam um apartamento na Flórida.

