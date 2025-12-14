Polícia australiana diz que autores do ataque em Sydney eram pai e filho, e descarta 3ª pessoa
O atentado terrorista matou, ao menos, 15 pessoas e contabiliza cerca de 40 feridos
As autoridades policiais australianas confirmaram que os autores do ataque antissemita na praia de Bondi, em Sydney, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), 14, eram pai e filho. O pai, de 50 anos, foi morto pelas autoridades. O filho foi detido e sofreu ferimentos, mas sua condição é estável.
Leia também
• Sobe para 15 o número de mortos em ataque contra festa judaica; atiradores são pai e filho
• Ataque a tiros em praia de Sydney foi um 'incidente terrorista', diz polícia
Em entrevista coletiva, o comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, descartou a possibilidade de uma terceira pessoa no ataque.
O atentado terrorista matou 15 pessoas e contabiliza cerca de 40 feridos. O mais velho dos suspeitos tinha licença para seis armas por pelo menos dez anos, e todas foram recuperadas pela polícia. Nenhum dos dois suspeitos tinha antecedentes criminais
Dois "aparelhos explosivos improvisados" foram encontrados no local e desarmados pela polícia.