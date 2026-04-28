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Região Metropolitana do Recife Polícia autua 14 pessoas envolvidas em esquema de furto de produtos em centro logístico no Cabo Investigação apontou indícios da existência de múltiplos esquemas criminosos atuando simultaneamente dentro do centro logístico

Quatorze pessoas foram autuadas em flagrante suspeitas de integrarem um esquema criminoso responsável pelo desvio de produtos de alto valor de um centro logístico no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ação ocorreu após representantes da empresa, cujo nome não foi divulgado, comunicarem suspeitas de irregularidades no setor de estoque.

A investigação apontou indícios da existência de múltiplos esquemas criminosos atuando simultaneamente dentro do centro logístico, e que o conhecimento interno de funcionários que já passaram por diferentes setores facilitava a exploração de vulnerabilidades no sistema de controle.

"Produtos de alto valor, como computadores, impressoras 3D e equipamentos eletrônicos, eram selecionados ainda no galpão e, durante a etapa de etiquetamento, recebiam novas etiquetas com dados de itens de baixo custo. Dessa forma, as mercadorias eram despachadas como se fossem compras legítimas", afirmou a PCPE.

Ação ocorreu após representantes da empresa comunicarem suspeitas de irregularidades | Foto: PCPE/Divulgação

A corporação detalhou que o esquema contava com a participação de pessoas que atuavam dentro da empresa, responsáveis pela seleção e adulteração das etiquetas, além de indivíduos externos encarregados de receber, armazenar e dar destino aos produtos desviados.

"Durante o curso das diligências, no dia 14/04/26, a equipe policial recebeu informações em tempo real de que novas etiquetas estavam sendo produzidas e que uma remessa havia acabado de sair para entrega. Diante disso, os policiais se dirigiram ao centro logístico, onde localizaram uma das suspeitas em posse de etiquetas fraudulentas ainda não utilizadas", informou a PCPE.

Os policiais realizaram monitoramento e conseguiram interceptar a entrega de uma das encomendas com quatro computadores de alto desempenho. A abordagem levou à identificação de um dos receptadores e à descoberta de diversos produtos oriundos do esquema com etiquetas adulteradas.

Na data, cinco pessoas foram autuadas em flagrante. Também foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, incluindo notebooks gamers, impressoras, equipamentos de som, cadeiras gamer, frigobar, bicicleta ergométrica, entre outros produtos de alto valor.

"Dando continuidade às investigações, em articulação com a equipe de Segurança Corporativa da empresa, foi identificado um novo núcleo de funcionários envolvido em furtos, utilizando um modus operandi distinto do esquema anteriormente desarticulado", destacou a PCPE.

O grupo atuava no setor de recebimento de mercadorias, desviando caixas com produtos de alto valor que ainda não haviam sido registrados no inventário e que não eram detectados pelos equipamentos de segurança.

"As embalagens eram levadas para áreas com pontos cegos das câmeras de vigilância, onde eram abertas e o conteúdo dividido entre os envolvidos, sem que a ação fosse percebida. Posteriormente, os itens eram comercializados em plataformas de vendas online", esclareceu a corporação.

A prática, de acordo com a investigação, foi confirmada por meio de imagens do sistema de monitoramento, que registraram comportamentos suspeitos, como a circulação de funcionários em áreas não habituais, sempre direcionando-se aos pontos sem cobertura de câmeras.

"Após essas movimentações, caixas vazias eram frequentemente localizadas nesses locais. As investigações também apontaram que os produtos eram retirados diretamente da área de carga, antes mesmo de serem incluídos no sistema da empresa", ressaltou a Polícia Civil.

Após o primeiro caso, o setor de segurança intensificou o monitoramento e identificou o desaparecimento de diversos itens, como várias unidades de smartwatches, além de outros produtos eletrônicos.

"Com o avanço das apurações, foi constatado que o grupo permanecia em atividade. No dia 23 de abril de 2026, uma nova tentativa de furto foi identificada, desta vez envolvendo um aparelho celular de última geração, o que motivou a comunicação imediata à Polícia Civil", afirmou a corporação.

Equipes da Delegacia do Cabo de Santo Agostinho realizaram diligências e conduziram os suspeitos. Durante as oitivas, um dos investigados apontados como liderança do grupo confessou participação no esquema, informando que parte dos produtos já havia sido vendida por meio de plataformas digitais, e outra parte estava distribuída entre comparsas.

Ao todo, aproximadamente R$ 12,7 mil em produtos foram recuperados em diferentes endereços na segunda fase da operação, incluindo relógios inteligentes, fones de ouvido, componentes eletrônicos e outros itens de valor.

Também foi apreendido um esboço que indicava pontos cegos do sistema de câmeras e áreas com menor vigilância.

Ao todo, 14 pessoas foram autuadas em flagrante. A autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado, com abuso de confiança e concurso de pessoas.

"As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e ampliar o rastreamento dos produtos desviados", ressaltou a corporação.

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