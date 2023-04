Polícia britânica apreende uma tonelada de cocaína no Canal da Mancha

A- A+

A polícia de fronteira britânica apreendeu mais de uma tonelada de cocaína à deriva nas águas do Canal da Mancha, anunciou o Ministério do Interior no Twitter nesta quinta-feira(20).

Após ser alertada, a polícia britânica encontrou vários pacotes boiando na água na quarta-feira e os levou para o porto de Dover (sudeste), onde vários testes confirmaram mais de uma tonelada de cocaína.

No Twitter, o Ministério do Interior britânico destacou o trabalho da polícia para "impedir que substâncias ilícitas cheguem às nossas costas".

OVER 1 TONNE OF COCAINE SEIZED



Yesterday Border Force seized a major package of drugs in the Channel.



This vital work will continue to stop illegal substances reaching our shores and devastating our communities. pic.twitter.com/Zm9GknYrd4 — Home Office (@ukhomeoffice) April 20, 2023

A apreensão ocorreu cerca de um mês e meio depois que duas toneladas de cocaína, embaladas em bolsas herméticos - algumas amarradas a coletes salva-vidas - foram encontradas em praias da Normandia, norte da França.

Segundo o ministério britânico do Interior, com 18,8 toneladas (um recorde), a quantidade de cocaína apreendida na Inglaterra e no País de Gales aumentou 68% em um ano, até março de 2022, em comparação com o mesmo período entre 2020-2021.

Também foi quebrado o recorde de cetamina confiscada (1,9 toneladas, 884% a mais que no ano anterior).

As apreensões de maconha aumentaram 107%, para mais de 35 toneladas, a maior quantidade desde 1994.

Veja também

Comitê Na ONU, ministro diz que governo brasileiro quer participação popular