Polícia britânica indicia homem pelo esfaqueamento de dois judeus em Londres
As vítimas, de 76 e 34 anos, estão hospitalizadas em estado estável
A polícia britânica anunciou nesta sexta-feira (1°) que indiciou um homem de 45 anos pelo esfaqueamento de dois judeus no norte de Londres. Os dois homens foram atacados na quarta-feira em plena luz do dia em Golders Green, uma área do norte de Londres com uma grande população judaica.
As vítimas, de 76 e 34 anos, estão hospitalizadas em estado estável. O suposto agressor é um cidadão britânico nascido na Somália, que chegou ao Reino Unido quando era criança.
Essa Suleiman foi indiciado por "duas tentativas de homicídio e posse de objeto cortante em local público" pelo ataque em Golders Green, informou a polícia em um comunicado.
Na quinta-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prometeu reforçar a segurança dos judeus, e o Ministério do Interior elevou o nível de ameaça terrorista do país para "grave", o segundo mais alto em um sistema de cinco. Isso significa que outro ataque "é muito provável nos próximos seis meses".
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Cerca de trinta pessoas foram presas recentemente em investigações sobre incêndios contra locais ligados à comunidade judaica em Londres.
Um grupo até agora pouco conhecido, "Harakat Ashab al Yamin al Islamiyya" (Hayi), classificado como pró-iraniano, reivindicou vários desses incidentes, assim como outros ocorridos na Europa.
Na quarta-feira, o grupo elogiou o ataque com faca em Golders Green e o atribuiu a seus "lobos solitários".