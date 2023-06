Polícia britânica isola centro de Notttingham após três assassinatos

A polícia britânica isolou nesta terça-feira (13) o centro da cidade inglesa de Nottingham, após a descoberta de três pessoas assassinadas em um "incidente trágico e espantoso".

Um homem de 31 anos foi detido por suspeita de assassinato, informou a polícia de Nottingham, que investiga outro incidente que pode estar relacionado com os crimes, no qual o motorista de um caminhonete tentou atropelar três pessoas.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, escreveu no Twitter que os fatos são "chocantes" e afirmou que está a par da investigação.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning.



I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work.



My thoughts are with those injured, and the…