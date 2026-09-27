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ato terrorista Polícia britânica prende suspeitos de planejar 'ato terrorista' perto de base usada pelos EUA Donald Trump, afirmou que os detidos tinham como objetivo causar danos significativos à base britânica que abriga tropas e aeronaves americanas

A polícia britânica anunciou que está investigando um "incidente grave" ocorrido neste domingo (27) nas proximidades de uma base militar utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos no oeste da Inglaterra, onde foram detidos cinco suspeitos de "preparar um ato terrorista".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os detidos tinham como objetivo causar danos significativos à base britânica que abriga tropas e aeronaves americanas.

"Estávamos investigando eles. Queriam causar grandes danos à nossa base, e trabalhar com os britânicos funcionou muito bem", declarou Trump durante uma visita a Chicago.

"Vínhamos os vigiando há muito tempo, e os pegamos", acrescentou o mandatário republicano.

Por sua vez, o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Andy Burnham, reagiu na rede social X afirmando que "a segurança da população" é sua "maior prioridade".

"Quero que todos saibam que sempre tomaremos todas as medidas necessárias para proteger os habitantes e garantir a segurança do nosso país", acrescentou.

Evacuação de residências

Os especialistas em explosivos da polícia britânica examinam vários veículos relacionados a este incidente perto da base de Fairford, onde está posicionada uma unidade da Força Aérea dos Estados Unidos. Mais de 80 residências nas imediações foram evacuadas.

"A unidade antiterrorista pode agora confirmar que está à frente de uma investigação sobre um incidente ocorrido durante a noite perto da base aérea", informou a polícia de Londres em um comunicado.

As forças de segurança receberam uma chamada na madrugada deste domingo, alertando sobre "três veículos suspeitos que pareciam se dirigir à base aérea".

Após a intervenção de agentes armados, cinco homens foram detidos, sob suspeita de crimes relacionados com explosivos. Posteriormente, eles foram formalmente presos sob suspeita de "preparação de um ato terrorista".

Imagens aéreas divulgadas por meios de comunicação britânicos mostram um robô de desativação de explosivos trabalhando em uma estrada rural e transitando ao redor de três vans brancas.

"Trabalhamos em estreita colaboração com nossos amigos americanos e, ao longo do dia, estive em contato com meu homólogo, Pete Hegseth", declarou o ministro britânico da Defesa, Wes Streeting, durante seu discurso no congresso anual do Partido Trabalhista em Liverpool.

Unidade americana

Fairford é a base britânica da 501ª Ala de Apoio de Combate, uma unidade administrativa da Força Aérea americana, que declarou em um comunicado que nenhum de seus integrantes esteve envolvido no episódio.

Em março, o então primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer havia autorizado os Estados Unidos a realizarem ações "defensivas" contra instalações de mísseis iranianos a partir de duas bases britânicas, entre elas Fairford.

Os moradores evacuados da cidade vizinha de Whelford foram levados para um centro de lazer situado nas proximidades, informou a polícia local.

Julian Tudsbury, um residente entrevistado pela BBC, explicou que outro morador alertou a polícia no início da manhã depois de ter visto "três vans suspeitas".

Este incidente ocorre em um contexto de crescente preocupação com as ações de outros países em território britânico.

A ministra do Interior, Shabana Mahmood, acusou o Irã e a Rússia de utilizarem terceiros para realizar atividades criminosas no Reino Unido.

Segundo dados publicados em meados de setembro pelo jornal The Independent, instalações militares britânicas foram alvo de ataques com drones em mais de 300 ocasiões nos últimos 12 meses.

O Ministério da Defesa não forneceu informações sobre a origem desses drones, mas os incidentes ocorrem em um momento em que os países europeus denunciam o aumento dos ataques híbridos russos em seus territórios.

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