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incidente Polícia britânica relata 'incidente grave' perto de base utilizada pela Força Aérea dos EUA Especialistas militares em desativação de explosivos estão "examinando atualmente vários veículos", informou a polícia de Gloucestershire em comunicado

A polícia britânica reportou um "incidente grave" neste domingo (27) e ordenou a evacuação de várias residências próximas a uma base militar no oeste da Inglaterra utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos, após prender vários suspeitos de infringir a legislação sobre explosivos.

Especialistas militares em desativação de explosivos estão "examinando atualmente vários veículos", informou a polícia de Gloucestershire em comunicado.

A polícia informou que "propriedades estão sendo evacuadas na área de Whelford após a declaração de um incidente grave", acrescentando que vários homens foram presos, "suspeitos de crimes relacionados com explosivos".

A localidade de Whelford fica muito próxima da base da Real Força Aérea britânica (RAF) em Fairford, que também é utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos.

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