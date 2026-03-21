Sáb, 21 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado21/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DESAPARECIMENTO

Polícia britânica suspende buscas por psicóloga brasileira desaparecida na Inglaterra

Investigação vai continuar com ajuda de parceiros internacionais; Itamaraty acompanha trabalho policial

Reportar Erro
Fotos da brasileira Vitória Figueiredo divulgadas pela Polícia de Essex, que pediu ajuda internacional. Fotos da brasileira Vitória Figueiredo divulgadas pela Polícia de Essex, que pediu ajuda internacional.  - Foto: Essex Police/Divulgação

A Polícia de Essex, na Inglaterra, anunciou a suspensão das buscas físicas pela psicóloga brasileira Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, que está desaparecida desde o início de março no país europeu. Ao mesmo tempo, a polícia britânica acionou parceiros internacionais para conseguir informações sobre o paradeiro da brasileira.

"Continuamos determinados a fornecer aos entes queridos de Vitória as respostas de que precisam", disse a inspetora Anna Granger, que coordena as investigações.

Vitória, que é de Fortaleza e viajou para a Europa em janeiro para fazer cursos na área de psicologia, estava hospedada na casa de uma amiga, em Colchester, no Reino Unido. No período, ela chegou a fazer um curso em Marrocos, no norte da África.

Leia também

• O que se sabe sobre psicóloga brasileira que desapareceu na Inglaterra; caso mobiliza polícia

• Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso

Familiares e amigos perderam contato com ela no dia 3 de março. A polícia britânica iniciou as buscas e conseguiu imagens de câmeras que mostraram a brasileira em uma área portuária, na região de Essex.

A polícia mobilizou equipes e, durante mais de duas semanas, realizou buscas em uma área extensa da cidade litorânea, em terra e no mar. Foram encontrados alguns objetos que seriam da brasileira.

Na sexta-feira, 20, a polícia anunciou a suspensão das buscas físicas. "Continuamos a explorar diversas linhas de investigação e estamos trabalhando com parceiros internacionais para garantir não deixar nada de fora enquanto buscamos construir um quadro completo dos dias e horas antes do desaparecimento de Vitória", disse Anna, em postagem no site oficial da Polícia de Essex.

Segundo ela, a investigação vai continuar analisando os dados de comunicação e financeiro. A Justiça brasileira autorizou a quebra dos sigilos telefônicos e bancários da cidadã nacional.

Além de recuperar as conversas recentes de Vitória pelo celular, o objetivo é verificar eventuais movimentações financeiras feitas em suas contas bancárias, após o desaparecimento da psicóloga. O conteúdo de um notebook da brasileira também é analisado.

A mãe de Vitória, Gleyz Barreto, e o namorado da psicóloga, Janilson Gomes, permanecem na Inglaterra acompanhando e dando apoio ao trabalho da polícia. A reportagem tenta contato com o pai de Vitória, que permanece no Brasil.

O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres, e está em contato com as autoridades locais e com a família da brasileira, a quem tem sido prestada a devida assistência consular.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter