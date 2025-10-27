A- A+

Rio de Janeiro Polícia busca compradores de vídeos de abuso infantil vendidos como rifa na internet Ação já prendeu dois suspeitos; segundo investigação, material era comercializado em plataformas digitais

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) deflagrou, nesta segunda-feira, a Operação Rifa Sombria, que mira suspeitos de comprar vídeos de abuso sexual de uma menina de 13 anos, gravados e vendidos na internet, sob o disfarce de sorteios digitais. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão na capital, na Baixada e no interior. Até o momento, dois homens foram presos em flagrante com material ilícito no celular. Outras quatro pessoas estão sendo conduzidas para a delegacia.

As investigações apontaram que o principal investigado, preso em janeiro deste ano por agentes da Dcav, filmava os abusos e promovia sorteios virtuais para venda do conteúdo ilegal. Na época da prisão, foram apreendidos aparelhos eletrônicos que, após trabalho de inteligência e análise técnica, permitiram apontar os consumidores dos vídeos.

A Operação Rifa segura busca identificar e responsabilizar os compradores e financiadores da rede de exploração infantil.

— O combate aos abusadores precisa atingir também quem sustenta esse mercado. Quem compra, participa. Quem paga também violenta — afirmou o delegado Cristiano do Vale Maia, titular da Dcav.

