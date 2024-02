Polícia busca suspeito de ataque com substância química que deixou nove pessoas feridas, em Londres

As autoridades britânicas estão em busca de Abdul Ezedi, de 35 anos, suspeito de ser o autor do ataque químico que deixou nove pessoas feridas, em Londres. O episódio aconteceu na noite de quarta-feira.

Um vídeo mostra a confusão na rua no momento do ataque. Veja abaixo:

#Clapham 'acid attack': people including kids injured in 'chemical attack' with mum screaming 'my eyes, my eyes. 'Three good Samaritans were injured after rushing to help the family. @metpoliceuk have given no description of the assailant.



Footage below: pic.twitter.com/Hxcllry8kZ