A- A+

MISSA Polícia calcula 140 mil pessoas reunidas para dar o último adeus ao Papa Francisco A Praça São Pedro e as ruas próximas ficaram cheias de fiéis

A polícia italiana divulgou há pouco que cerca de 140 mil pessoas enchem a Praça de São Pedro e as ruas próximas que desembocam no local para assistir ao funeral do Papa Francisco.

De acordo com o Vaticano, o religioso morreu no último dia 21 por conta de insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC). O boletim médico informou ainda que o quadro foi agravado por pneumonia bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão e diabetes tipo 2.

"Cerca de uma hora antes do início da cerimônia, a Praça de São Pedro está quase cheia, com capacidade para 40 mil pessoas. Estima-se que 100 mil pessoas já estejam presentes na Via della Conciliazione, a avenida que conduz ao Vaticano, e nas ruas adjacentes, disse a instituição de segurança em comunicado.

Veja também