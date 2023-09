Polícia científica deve concluir nesta segunda-feira a perícia do desabamento de reservatório

A- A+

A Polícia Científica de Pernambuco deve concluir hoje a perícia do desabamento do reservatório de água do supermercado Pão de Açúcar, localizado no bairro do Parnamirim, área nobre da Zona Norte do Recife. O incidente aconteceu por volta das 7h de ontem. O estrondo quebrou a rotina das manhãs de domingo, quando as pessoas, em geral, dormem até mais tarde. O muro do Edfício Olimpíadas, vizinho ao supermercado, ficou destruído e os moradores, assustados. Peritos isolaram o local.



Quatro carros foram atingidos, entre eles o Jeep do secretário-executivo estadual de Direitos Humanos, Jayme Asfora. “Eu estava dormindo, e acordei com essa tragédia. Meu cunhado também teve o carro avariado. Liguei para o seguro e o meu deu perda total. Foi um risco muito grande porque as crianças aqui vivem entrando e saindo do carro. Se fosse em um dia útil, o perigo seria maior”, observou.



Segundo o secretário, os órgãos responsáveis pelo atendimento foram acionados e chegaram rapidamente ao local. "O Corpo de Bombeiros, a Codecipe e a Polícia Científica vieram de pronto. Agora, os laudos periciais deverão documentar a responsabilidade do supermercado, que já enviou um representante até aqui”, registrou.

Imagens

da queda

A cena foi filmada por um dos residentes do Edifício Olimpíadas, que captou o momento exato da queda. Nas imagens é possível observar que uma árvore foi partida e veículos ficaram destruídos. Além disso, água e vários tijolos de um muro se espalharam pelo local.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros não houve registro de vítimas. Os oficiais atuaram na retirada da árvore e na contenção do risco de incêndio, por causa do combustível dos veículos atingidos. De acordo com a síndica do Olimpíadas, Ednalva Silva, de 75 anos, alguns moradores tiveram a sensação de que o prédio estaria desabando.



“Eu ouvi o barulho e vi a água, mas o que me deixou assustada foi o estrondo porque a gente não sabia que barulho era aquele. Quando liguei para o porteiro ele me contou o que tinha acontecido”, afirmou a síndica.

Reparando

os danos

Por meio de nota, o Pão de Açúcar lamentou o ocorrido e informou ter entrado em contato com os proprietários dos veículos afetados para prestar atendimento aos que sofreram prejuízo. O supermercado também se comprometeu a enviar uma equipe de segurança para o Edifício Olimpíadas com o objetivo de resguardar a propriedade dos moradores do condomínio.



Ainda no comunicado, a empresa garantiu que “está cooperando com as autoridades e órgãos competentes para auxiliar no trabalho de perícia que vai determinar as causas do acidente”.

