A- A+

Recife Polícia Civil apreende 19 armas encontradas em cofre de empresarial no Bairro do Recife Arsenal foi achado por uma empresa que fazia obras no local na última sexta-feira (13)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) apreendeu 19 armas de fogo e centenas de munições que foram encontradas em um cofre de um prédio empresarial, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

O arsenal foi encontrado por uma empresa que estava fazendo obras de reforma no local, na última sexta-feira (13).



De acordo com a PCPE, "o cofre estava fechado e, quando o administrador do prédio o localizou, acionou uma empresa especializada para abri-lo".

Segundo informações do delegado Ernesto Novaes, os responsáveis acionaram a polícia de forma imediata, após descobrirem o armamento.

"Elas possuem o número de série gravado em seus chassis. Nenhuma delas tem número suprimido, então vai permitir que a polícia consiga identificar a propriedade", afirmou o delegado, nesta quarta-feira (18).

Ainda de acordo com Novaes, tratam-se de armas curtas e nenhuma delas é de calibre restrito.

Foram encontrados revólveres, rifles, espingardas e carabinas. Uma empresa de segurança que atuava no local foi contactada, mas mostrou desconhecimento do material presente no prédio.

Veja também