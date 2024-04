Polícia Civil apreende objetos e prende uma pessoa por estelionato contra idosos em Goiana

A- A+

A Polícia Civil detalhou, na manhã desta segunda-feira (1º), detalhes sobre a 15ª Operação de Repressão Qualificada (ORQ), deflagrada na última quarta-feira (27).

Denominada "Operação Mendazes", a atuação da polícia busca apreender um grupo de criminosos que praticam estelionato e lavagem de dinheiro com idosos, no município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Foram expedidos sete mandados de busca e apreensão domiciliar e uma pessoa foi presa em flagrante.

A Operação foi batizada com a nomenclatura “Mendazes” em razão dos alvos usarem de engenharia social para enganar as vítimas, em sua maioria idosos aposentados ou com baixa escolaridade, que contraíam empréstimos sem conhecimento.

De acordo com o delegado Felipe Pinheiro, que lidera a operação, a quadrilha costumava agir de uma maneira ardilosa, alegando que os idosos teriam algum valor a receber.

"Eles tinham pessoas que eram responsáveis por angariar esses idosos até a cidade de Goiana e, por vezes, quando as vítimas tinham dificuldade de se locomover até o município, eles mandavam que o motorista fosse pegar e trazer. Eles montaram toda uma estrutura, uma engenharia, para que o golpe no final desse certo. Então eles conseguiram, com esse tipo de conduta ardilosa, enganar diversos idosos, que só iam perceber que as suas contas foram violadas, ou que tinha algum tipo de empréstimo, alguns meses depois", disse.

Além de uma pessoa presa em flagrante, a polícia apreendeu um revólver cal. 38, dois carros, uma moto, dinheiro em espécie, cartões de créditos, cadernos de anotações, um aparelho celular, um notebook, um tablet, cartão e comprovantes bancários. As apreensões foram realizadas em Goiana, Itaquitinga, Paulista e Condado.

Ao todo, em dois anos e 10 meses, o grupo movimentou R$ 5 milhões. O delegado recomenda que a vítimas que forem atraídas para Goiana procurem a delegacia do município e que, se alguém for vítima em outra cidade, procure a delegacia mais próxima e registre um Boletim de Ocorrência.

