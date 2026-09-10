Polícia Civil apreende sete quilos de cocaína em encomenda postal destinada ao Vale do São Francisco
A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (9), no município de Juazeiro, na Bahia.
A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu aproximadamente sete quilos de cocaína durante uma ação de combate ao tráfico interestadual de drogas realizada nesta quarta-feira (9), no município de Juazeiro, na Bahia.
A intervenção foi realizada pela 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (12ª DPRN/ DENARC).
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A equipe identificou uma remessa postal suspeita, enviada do estado de São Paulo com destino ao Vale do São Francisco, e conseguiu interceptar o material nas dependências dos Correios, antes que a droga chegasse ao destino final.
De acordo com as investigações, o entorpecente seria destinado ao abastecimento do mercado ilícito de drogas na região.
A utilização do serviço de encomendas postais como meio de transporte integra uma das estratégias utilizadas por organizações criminosas para tentar dificultar a identificação e o rastreamento da droga.
Após a apreensão, as equipes da 12ª DPRN/DENARC seguem com as diligências para localizar os responsáveis pela remessa e identificar os demais integrantes envolvidos na cadeia criminosa, desde o envio e recebimento até a distribuição do entorpecente.