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Tráfico de drogas Polícia Civil apreende sete quilos de cocaína em encomenda postal destinada ao Vale do São Francisco A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (9), no município de Juazeiro, na Bahia.

A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu aproximadamente sete quilos de cocaína durante uma ação de combate ao tráfico interestadual de drogas realizada nesta quarta-feira (9), no município de Juazeiro, na Bahia.

A intervenção foi realizada pela 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (12ª DPRN/ DENARC).

A equipe identificou uma remessa postal suspeita, enviada do estado de São Paulo com destino ao Vale do São Francisco, e conseguiu interceptar o material nas dependências dos Correios, antes que a droga chegasse ao destino final.

De acordo com as investigações, o entorpecente seria destinado ao abastecimento do mercado ilícito de drogas na região.

A utilização do serviço de encomendas postais como meio de transporte integra uma das estratégias utilizadas por organizações criminosas para tentar dificultar a identificação e o rastreamento da droga.

Após a apreensão, as equipes da 12ª DPRN/DENARC seguem com as diligências para localizar os responsáveis pela remessa e identificar os demais integrantes envolvidos na cadeia criminosa, desde o envio e recebimento até a distribuição do entorpecente.

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