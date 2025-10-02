A- A+

Operação Alvitre Polícia Civil cumpre mandados de prisão e suspende emendas parlamentares em cidades de Pernambuco Operação investiga uma organização criminosa denunciada por Corrupção Passiva, Peculato, Falsidade Documental e Lavagem de Dinheiro

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou nesta quinta-feira (2) a Operação Alvitre, que investiga uma organização criminosa denunciada por uma série de delitos em cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste de Pernambuco.

Segundo a PCPE, os suspeitos são investigados pelos crimes de corrupção passiva, peculato, falsidade documental e lavagem de dinheiro.

Iniciada em outubro de 2024, a investigação abrange os munícipios de Ipojuca, Caruaru, Bezerros, Catende, São José da Coroa Grande e Barreiros.

A PCPE também informou que sete mandados de prisão estão sendo cumpridos já nesta quinta-feira. Outros 21 mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de Bloqueio de Ativos Financeiros, com a suspensão de pagamento de emendas parlamentares, também foram expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca.

As investigações foram realizadas em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco/MPPE) e assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel).

Ao longo da execução dos 28 mandados, estão sendo empregados cem Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.

A Operação Alvitre está vinculada à Diretoria Integrada Metropolitana, sob a presidência do Delegado Ney Rodrigues, titular da Delegacia de Polícia da 43ª Circunscrição, de Porto de Galinhas.

Mais detalhes da Operação Alvitre ainda serão divulgados pela Polícia Civil de Pernambuco em momento oportuno.



