Polícia Civil de Pernambuco apreende bebidas adulteradas em mercado de Cachoeirinha

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) realizou, na manhã da última terça-feira (7), uma ação no município de Cachoeirinha, no Agreste pernambucano, que resultou na apreensão de 63 garrafas de bebidas alcoólicas com suspeita de adulteração e outras 43 garrafas vazias. A iniciativa integrou a Operação Intox, que tem como objetivo combater a fabricação e comercialização de bebidas adulteradas no estado.





O mandado de busca e apreensão foi cumprido em um estabelecimento comercial da cidade, onde as bebidas suspeitas estavam expostas à venda. A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária estadual e municipal, além de auditores do Fisco Estadual. Durante a fiscalização, foram constatadas irregularidades tributárias, incluindo ausência de recolhimento de impostos, e descumprimento de normas sanitárias, o que levou ao lacramento do estabelecimento.

"Estamos intensificando as fiscalizações para identificar e retirar de circulação bebidas adulteradas que representam sérios riscos à saúde pública. Nosso objetivo é chegar aos responsáveis pela produção e distribuição desses produtos, assegurando que a lei seja cumprida e que os consumidores estejam protegidos”, ressaltou o delegado Cledinaldo Orico, que coordenou a Operação.

Devido ao grande volume de produtos em estoque, a Vigilância Sanitária continuará com as diligências para verificar outras possíveis mercadorias adulteradas. As bebidas apreendidas permanecerão lacradas até a conclusão dos exames periciais. A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar os responsáveis pela adulteração e localizar eventuais locais de produção e armazenamento clandestinos.

