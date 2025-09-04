Qui, 04 de Setembro

VIOLÊNCIA

Polícia Civil de Pernambuco investiga motivação de tiroteio que vitimou três pessoas em Camaragibe

Um homem de 25 anos e outro de identidade ainda desconhecida, faleceram no local. Uma mulher de 33 anos chegou a ser socorrida, mas falaceu nessa quarta-feira (3)

Sede do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do RecifeSede do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife - Foto: Google Street View/Divulgação

Um inquérito policial foi instaurado para apurar a motivação de um tiroteio que vitimou três pessoas na noite da terça-feira (2), na Rua Arlindo Lopes dos Santos, no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, no Grande Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira (3), através da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte. Um homem de 25 anos, outro de identidade ainda desconhecida, faleceram no local.

A Polícia Militar (PMPE), informou que uma equipe do 20º BPM foi acionada nesta terça-feira para atender a ocorrência de duplo homicídio, em Tabatinga, Camaragibe. A equipe realizou o isolamento da área e prestou socorro a uma mulher de 33 anos, atingida pelos disparos.

Triplo homicídio
A mulher foi socorrida pelos PMs para o Centro Médico de Camaragibe (CEMEC) e, posteriormente, transferida para o Hospital da Restauração (HR), mas falaceu nessa quarta-feira (3). 

