Polícia Civil de Pernambuco investiga triplo homicídio em Caruaru

A Polícia Civil de Pernambuco esta investigando um triplo homicídio ocorrido no bairro Nossa Senhora das Dores, em Caruaru, na noite da sexta-feira (16).

As vítimas, três homens com 21, 24 e 30 anos, que segundo informações eram da mesma família, foram encontradas sem vida, com perfurações de arma de fogo, dentro de uma residência. Os corpos foram removidos para o IML de Caruaru.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que registrou o triplo homicídio através da delegacia de Caruaru l, no sábado (17), e que as investigações seguem até a completa elucidação do caso.

