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Pernambuco Polícia divulga imagens de acusados de feminicídio foragidos no estado; saiba como denunciar Ação pede apoio da sociedade no contato para denúncias relacionadas à localização dos homens

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) está intensificando os esforços para capturar investigados por feminicídio que ainda se encontram foragidos no estado.

A iniciativa busca o apoio da população para garantir que 100% dos responsáveis por crimes de violência contra a mulher sejam levados à Justiça [saiba como denunciar no final do texto].

Entre os procurados estão Kaciano Adeildo de Souza, de 31 anos, por um crime cometido em Jaboatão dos Guararapes; Adriano César Conceição da Silva, de 44, acusado de feminicídio em Ouricuri; e Luis Claudino de Melo, de 54 anos, que tirou a vida de uma mulher em Paranatama.

Polícia Civil procura acusado de feminicídio | Foto: PCPE/Reprodução

Polícia Civil procura acusado de feminicídio | Foto: PCPE/Reprodução

Polícia Civil procura acusado de feminicídio | Foto: PCPE/Reprodução





A violência de gênero é uma prioridade devido aos seus níveis epidêmicos. No último ano, por exemplo, o estado registrou 88 feminicídios, e todos os casos foram solucionados pela polícia, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (20), resultando no indiciamento de 89 investigados.

Atualmente, o balanço da polícia aponta que:

72% dos investigados estão presos ou apreendidos;



dos investigados estão presos ou apreendidos; 16% respondem ao processo em liberdade ou com medidas cautelares;



respondem ao processo em liberdade ou com medidas cautelares; 8% estão mortos (a maioria tirou a própria vida, segundo a polícia);



estão mortos (a maioria tirou a própria vida, segundo a polícia); 4% (quatro indivíduos) permanecem foragidos, sendo o foco atual das buscas com auxílio da comunidade.

Segundo a instituição, a colaboração dos cidadãos é fundamental para "dar um basta nessa violência sem sentido e covarde contra as mulheres".

As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos seguintes canais:

Telefones: 190 ou (81) 3184-3352

WhatsApp: (81) 9488-4161

Site de Denúncias: 197denuncias.pc.pe.gov.br

Denúncia Interativa SDS: 181

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