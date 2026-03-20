Polícia divulga imagens de acusados de feminicídio foragidos no estado; saiba como denunciar
Ação pede apoio da sociedade no contato para denúncias relacionadas à localização dos homens
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) está intensificando os esforços para capturar investigados por feminicídio que ainda se encontram foragidos no estado.
A iniciativa busca o apoio da população para garantir que 100% dos responsáveis por crimes de violência contra a mulher sejam levados à Justiça [saiba como denunciar no final do texto].
Entre os procurados estão Kaciano Adeildo de Souza, de 31 anos, por um crime cometido em Jaboatão dos Guararapes; Adriano César Conceição da Silva, de 44, acusado de feminicídio em Ouricuri; e Luis Claudino de Melo, de 54 anos, que tirou a vida de uma mulher em Paranatama.
- Polícia Civil procura acusado de feminicídio | Foto: PCPE/Reprodução
- Polícia Civil procura acusado de feminicídio | Foto: PCPE/Reprodução
- Polícia Civil procura acusado de feminicídio | Foto: PCPE/Reprodução
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A violência de gênero é uma prioridade devido aos seus níveis epidêmicos. No último ano, por exemplo, o estado registrou 88 feminicídios, e todos os casos foram solucionados pela polícia, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (20), resultando no indiciamento de 89 investigados.
Atualmente, o balanço da polícia aponta que:
- 72% dos investigados estão presos ou apreendidos;
- 16% respondem ao processo em liberdade ou com medidas cautelares;
- 8% estão mortos (a maioria tirou a própria vida, segundo a polícia);
- 4% (quatro indivíduos) permanecem foragidos, sendo o foco atual das buscas com auxílio da comunidade.
Segundo a instituição, a colaboração dos cidadãos é fundamental para "dar um basta nessa violência sem sentido e covarde contra as mulheres".
As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos seguintes canais:
Telefones: 190 ou (81) 3184-3352
WhatsApp: (81) 9488-4161
Site de Denúncias: 197denuncias.pc.pe.gov.br
Denúncia Interativa SDS: 181