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Polícia Civil de Pernambuco recebe 24 novas viaturas

Os veículos são do tipo SUV (modelo Spin) e foram distribuídos entre delegacias da RMR

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As viaturas são locadasAs viaturas são locadas - Foto: Divulgação / Cicom SDS

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) recebeu, nesta segunda-feira (3), 24 novas viaturas do tipo SUV (modelo Spin). A entrega, realizada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS/PE), na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), visa ampliar a frota operacional de segurança no Estado. 

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Os veículos foram destinados para delegacias circunscricionais e especializadas da Região Metropolitana do Recife, contemplando os municípios de Abreu e Lima, Paulista, Igarassu, Moreno e Itapissuma, além de unidades localizadas em bairros do Recife (Ibura, Jardim São Paulo, Mustardinha, Várzea, Alto do Pascoal, Água Fria, Espinheiro, Casa Amarela e Ipsep), de Jaboatão dos Guararapes (Prazeres, Piedade, Cavaleiro e Muribeca), de Olinda (Peixinhos e Rio Doce) e de Paulista (Engenho Maranguape).

Polícia Civil de PernambucoAs viaturas serão distribuídas na RMR - Divulgação / Cicom SDS

Ao todo, as 24 viaturas locadas representam um investimento mensal de R$ 149.751,36 e valor anual de mais de R$ 1,7 milhão.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, destacou a importância da renovação da frota.

"Cada viatura entregue representa uma equipe policial com maior capacidade de resposta e melhores condições para proteger a população pernambucana e fortalecer o combate à criminalidade", afirmou.

   

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