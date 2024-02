Polícia Civil de Pernambuco suspende deflagração da greve durante o Carnaval 2024

A- A+

Após uma extensa assembleia realizada na tarde desta sexta-feira (9), o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-PE) comunicou a suspensão da deflagração da greve da categoria que estava prevista para ter início à meia-noite desta sexta, durante o Carnaval 2024.

A decisão foi tomada pelos policiais após uma negociação que contou com o auxílio do deputado Álvaro Porto (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

O processo também contou com a intermediação do deputado Joel da Harpa (PL), presidente da Comissão de Segurança Pública.

Com a negociação, os policiais acataram a proposta de participar de uma negociação com o Governo de Pernambuco no dia 19 de fevereiro. A reunião será realizada na presidência da Alepe por volta das 10h.

