Polícia Civil de SP faz operação contra o PCC em quatro cidades
Ação se concentra em municípios do litoral paulista
A Polícia Civil de São Paulo cumpre, nesta terça-feira (7), mandados de busca e apreensão contra grupos envolvidos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A ação acontece nos municípios de Carapicuíba, Osasco, Praia Grande e São Vicente, todas no litoral paulista.
Os mandados foram expedidos pela Justiça com base em uma investigação conduzida pelo 1° Distrito Policial de Carapicuíba, que identificou a atuação estruturada do grupo criminoso no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.
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A polícia também encontrou indícios de movimentação financeira ligada à ocultação de valores ilícitos e identificou a divisão de funções dos criminosos.
Segundo as autoridades, dezenas de homens estão empenhados na operação que tem ainda o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo de Repressão Tática (GRT).