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OPERAÇÃO IMPACTO

Suspeitos de homicídios e tráfico de drogas são alvos de operação no Sertão de Pernambuco

Investigações apuram envolvimento de suspeitos com homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico

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A Operação Impacto representa mais uma ofensiva da Polícia Civil de Pernambuco no combate à criminalidade organizada, buscando enfraquecer grupos suspeitos de envolvimento em homicídios e no tráfico de drogas na região do Sertão.A Operação Impacto representa mais uma ofensiva da Polícia Civil de Pernambuco no combate à criminalidade organizada, buscando enfraquecer grupos suspeitos de envolvimento em homicídios e no tráfico de drogas na região do Sertão. - Foto: PCPE/Divulgação

Uma organização criminosa suspeita de envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico foi alvo da Operação Impacto, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na manhã desta quinta-feira (30).

Ao todo, segundo a corporação, foram expedidos 10 mandados de prisão, dos quais nove foram cumpridos, e 13 mandados de busca e apreensão domiciliar. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.

As diligências ocorrem nos municípios de Ouricuri, Salgueiro e Santa Cruz, no Sertão do estado, além de Juazeiro, na Bahia. 

  • Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
    Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
  • Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
    Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
  • Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
    Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
  • Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
    Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
  • Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
    Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
  • Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
    Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
  • Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
    Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
  • Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
    Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
  • Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação
    Além do cumprimento de prisões e buscas, a ação tem como objetivo interromper a atuação dos investigados, reunir novas provas e ampliar as investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. | Foto: PCPE/Divulgação

 

De acordo com a corporação, as investigações tiveram início em janeiro deste ano e buscam identificar os integrantes e a estrutura de atuação do grupo criminoso. Para o cumprimento das ordens judiciais, foram mobilizados 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

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"Durante a operação foram apreendidos cerca de 2,6 kg de cocaína, 5 kg de crack e 5 kg de um pó branco utilizado para fabricação da droga. As investigações continuam sendo realizadas na cidade de na Delegacia de Ouricuri", detalhou a delegada Polyanna Neri, titular da Delegacia de Polícia da 201ª Circunscrição de Ouricuri, unidade integrante da 24ª Delegacia Seccional (24ª Desec).

A operação é vinculada à Diretoria Integrada do Interior II (Dinter II). As diligências contaram ainda com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), do Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social (SDS) e da Polícia Civil da Bahia (PCBA).

As apurações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), responsável pelo suporte técnico e estratégico às investigações conduzidas pela delegada responsável pelo caso. 

A PCPE, entretanto, ainda não divulgou detalhes sobre a dinâmica da atuação do grupo investigado nem sobre os alvos da operação em razão do sigilo operacional. De acordo com a corporação, outras informações serão divulgadas em breve.

 

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