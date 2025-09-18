A- A+

INVESTIGAÇÃO Polícia Civil deflagra operação contra tráfico e lavagem de dinheiro no Agreste Ação batizada de "Cartuccia" cumpriu mandados em quatro municípios e teve como alvo organização criminosa ligada ao tráfico de drogas

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 59ª Operação de Repressão Qualificada (ORQ) do ano, denominada “Cartuccia”, voltada ao combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro no Agreste.

A ação foi coordenada pela Diretoria Integrada do Interior 1 (DINTER 1), com apoio da Diretoria de Inteligência (DINTEL) e supervisão da Chefia da Polícia Civil, sob a presidência da delegada Marcela Melo, titular da Delegacia de Limoeiro.

As investigações começaram em junho de 2023 e tinham como objetivo desarticular uma organização criminosa atuante em Pernambuco.

O grupo é acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O nome da operação faz referência ao apelido do principal alvo, conhecido como “Cartucho”, em alusão ao termo italiano cartuccia (cartucho).

Foram expedidos 21 mandados judiciais pela Vara Criminal da Comarca de Limoeiro, sete de prisão e 14 de busca e apreensão.

Durante a ofensiva, a polícia cumpriu seis mandados de prisão e todos os de busca, em diligências realizadas nas cidades de Limoeiro, Feira Nova, Bom Jardim e Recife.

Ao todo, participaram 110 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além de equipes do CORE/PCPE, GTA, Corpo de Bombeiros Militar, GISO/SEAP-PE e Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB/LD).

Nas apreensões, os policiais recolheram R$ 1.113 em espécie e sete aparelhos celulares, além de documentos que servirão de base para o aprofundamento das investigações.

A polícia também confirmou bloqueios de ativos financeiros ligados aos investigados.

“Esta operação representa o resultado de um trabalho investigativo minucioso, iniciado há quase dois anos, que envolveu inteligência e integração entre diversas unidades. Nosso objetivo é enfraquecer financeiramente as organizações criminosas e garantir mais segurança à população, demonstrando que a Polícia Civil está atenta e firme no combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro em Pernambuco”, destacou a delegada Marcela Melo

Com informações da assessoria de imprensa



Veja também