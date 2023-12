Polícia Civil deflagra operação de repressão ao crime de lavagem de dinheiro

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou a 91ª operação de repressão qualificada do ano, denominada de Placement, que visa desarticular a prática do crime organizado voltado para a lavagem de dinheiro, envolvendo a participação de empresários do setor privado, nos municípios de Olinda, Recife e Igarassu, todos na Região Metropolitana do Recife, nesta quarta-feira (20).

As investigações sobre a quadrilha já vinham sendo realizadas desde abril deste ano e, hoje, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, três de prisão domiciliar, 31 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores e bloqueio de ativos financeiros, além da restrição de veículos no Renajud e embarcações na Marinha, todos expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital.

Os materiais apreendidos na operação, como veículos, quantias em dinheiro, motocicletas, relógios e celulares, estão sendo encaminhados para as sedes do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Dracco), no Barro.

Por meio de nota, a PCPE informou que 210 agentes estão envolvidos na operação, entre delegados, agentes e escrivães. "As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), e pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro – (LAB), contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), Corpo de Bombeiros Militar (Cbmpe), do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep) e do Banco do Brasil", diz o comunicado.

A corporação ressaltou ainda que divulgará mais detalhes sobre a operação em tempo oportuno.

