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OPERAÇÃO CERCO ESTRATÉGICO Polícia Civil desarticula esquema de internet ligado ao tráfico na Comunidade do Detran Desdobramento da Operação Iara prendeu duas irmãs investigadas por coagir moradores a contratar os serviços e cumpriu novo mandado contra integrante do Bonde dos Irmãos Metralha

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu, por meio da Operação Cerco Estratégico, três integrantes de um grupo criminoso conhecido como "Bonde dos Irmãos Metralhas", que atuava na Comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

Entre os investigados estão duas irmãs suspeitas de coagir moradores a contratar os serviços de uma empresa de internet ligada ao grupo.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações dão continuidade às ações da Operação Iara, que foi deflagrada no fim de maio, em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com o objetivo de desarticular o grupo criminoso e expandir a presença e atuação do estado na região.

Os detalhes das investigações foram apresentados na tarde desta quinta-feira (2), durante uma coletiva de imprensa na sede do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), no bairro da Boa Vista, pelos delegados Vitor Freitas, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (1ª DPRN), e Ney Luiz, titular do Denarc.

“Na manhã de hoje foi deflagrada a segunda fase da Operação Cerco Estratégico, continuidade de uma ação integrada com o Bope. Também contamos com o apoio operacional do Core e da Polícia Rodoviária Federal, o que permitiu o cumprimento de três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão domiciliar", destacou o delegado Vitor Freitas.

Os quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra suspeitos de tráfico de drogas, homicídios, extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Delegado Vitor Freitas, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (1ª DPRN). | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes realizaram novas incursões na Ilha do Bananal, apontada como área de armazenamento de drogas e armamentos antes da distribuição para outros bairros do Recife.

Além do Bope, a operação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de outras forças de segurança.

"Uma das residências alvo da operação pertence a um dos líderes da organização criminosa, que está foragido. Ficava em um local estratégico, de frente para a ilha onde eles armazenavam drogas e armas. Pela estrutura, localização e sistema de monitoramento, acreditamos que o imóvel funcionava como uma espécie de quartel-general do grupo”, revelou o titular da 1ª DPRN.

Com três mandados de prisão, Lucas Romário da Silva, conhecido na comunidade como "Pelé", foi identificado como o proprietário da residência em construção e como um dos líderes da organização criminosa.

“Tivemos bastante dificuldade para ingressar no imóvel porque havia um reforço na estrutura. Foi necessário quebrar uma parede para conseguir acessar a residência. [...] Percebemos que a casa estava sendo construída para dificultar qualquer ação policial. Havia portas reforçadas, janelas reforçadas e câmeras que permitiriam o monitoramento remoto das ações das forças de segurança”, reforçou o delegado Ney Luiz.

Segundo os delegado, o suspeito continua foragido, e quaisquer informações sobre o seu paradeiro devem ser repassadas para as autoridades policiais.

Empresa de internet

Na operação, duas irmãs, que não tiveram os nomes revelados pelas autoridades, foram apontadas como integrantes da organização e foram presas.

De acordo com as investigações, elas administravam uma empresa de internet utilizada para aumentar a aquisição financeira do grupo para o controle sobre a Comunidade do Detran.

“Uma das mulheres presas é proprietária da empresa de internet e a irmã dela atuava junto na atividade. Segundo as investigações, os moradores eram coagidos a contratar esse serviço. [...] As investigações apontam que havia apenas essa empresa atuando na comunidade e acreditamos que existia um impedimento para que outras operadoras oferecessem o serviço no local”, afirmou o delegado titular da Denarc.

Além da restrição à concorrência, o serviço prestado era de baixa qualidade, mas permanecia como a única opção disponível. Durante a operação, os policiais cumpriram mandados de busca na sede da empresa e apreenderam celulares, documentos e outros materiais que serão analisados.

Delegado Ney Luiz, titular do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). | Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

Os delegados informaram que a proprietária da empresa era esposa de Leonardo Santos da Silva, conhecido na região como Léo Shazam, que foi apontado como principal líder do grupo e um dos criminosos mais procurados de Pernambuco.

O suspeito foi morto em março do ano passado após um confronto com a Polícia Civil de Alagoas (PCAL), no município de Marechal Deodoro, na Região Metropolitana de Maceió. Ele era investigado por ter envolvimento em mais de 10 homicídios e em ataques criminosos no Recife, incluindo incêndios a ônibus.

Os Irmãos Metralha

As investigações apontam que a organização criminosa foi comandada pelos irmãos conhecidos como "Irmãos Metralha" e atualmente é chefiada pelo irmão conhecido como Pelé, que segue foragido da Justiça.

De acordo com as investigações, Natanael Santos da Silva, conhecido pelo apelido de "Negão", foi apontado como um dos líderes da organização e foi preso há duas semanas durante uma ação do Bope, no interior da Paraíba.

Na ocasião, ele levou os policiais até um esconderijo onde foram apreendidos fuzis, metralhadoras e munições.

“Natanael já respondia por homicídio e, hoje, cumprimos um novo mandado de prisão temporária pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e integração à organização criminosa. Na sede da empresa de internet, apreendemos documentos que poderão auxiliar na investigação patrimonial e no rastreamento dos recursos obtidos pelo grupo”, ressaltou Ney Luiz.

Inicialmente preso por homicídio, ele recebeu, nesta quinta-feira (2), um novo mandado de prisão temporária por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cumprido no presídio onde já estava detido. Além de Pelé e Negão, outros dois irmãos cumprem pena por envolvimento com a facção.

De acordo com as autoridades, todos faziam parte do núcleo responsável por comandar o tráfico e outros crimes na Comunidade do Detran.

A Polícia Civil segue com as investigações para localizar outros envolvidos, prender lideranças remanescentes e identificar o patrimônio acumulado pelo grupo criminoso, a fim de impedir totalmente a reorganização do grupo no bairro da Iputinga.

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