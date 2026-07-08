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POLÍCIA Polícia Civil desarticula "Gangue do Rolex", conhecida por atuar em bairros nobres do Recife Três pessoas foram presas preventivamente por suspeita de integrar o grupo

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) desarticulou a organização criminosa conhecida como a "Gangue do Rolex", que atuava em bairros considerados "nobres" da capital pernambucana. Durante a operação, realizada na última terça-feira (7), três pessoas foram presas preventivamente por suspeita de integrar o grupo.

Além das prisões, a PCPE executou um mandado de busca e apreensão na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), na casa do suspeito que dava suporte logístico às ações criminosas.

De acordo com o delegado João Paulo de Andrade, titular da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos (DPRF), no local eram guardadas armas, motocicletas adulteradas, além de outros objetos utilizados nos crimes.

"Na casa desse integrante, que dava suporte logístico guardando as armas utilizadas nos assaltos, motocicletas roubadas e adulteradas, que logo após os assaltos eram guardadas neste imóvel, conseguimos identificar também capacetes, tênis e outros objetos utilizados em diversos assaltos que culminaram na instauração de outros inquéritos", detalhou o delegado.

Vítimas

O grupo tinha como alvo preferido os ocupantes de carros de luxo que estivessem em posse de relógios de alto valor. "O líder dessa associação criminosa armada tinha um modus operandi profissionalizado para reconhecer esse tipo de relógio", explicou João Paulo. Após a escolha das vítimas, um segundo integrante do grupo realizava a abordagem armada.

Ainda segundo a polícia, foram roubados relógios avaliados entre R$ 60 mil e R$ 100 mil. Além disso, a cada roubo, novas placas eram confecionadas e novos capacetes comprados. "Eles não reutilizavam nada", afirmou o titular da DPRF.

Investigações

As investigações acerca da organização criminosa tiveram início no mês de janeiro, quando polícia recebeu o registro de uma ocorrência de assalto com o uso de arma de fogo na avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

"A partir dessa desse registro nós fomos ao local, coletamos imagens e conseguimos identificar uma das motocicletas, que era de origem roubada e estava com o sinal identificador adulterado. Passamos a monitorar esse grupo, reunimos elementos robustos de autoria e, dois dias depois, no dia 19 de janeiro, essa mesma motocicleta seria empregada em um novo assalto", contou o delegado.

"Quando o líder dessa organização estava exercendo a coordenação, escolhendo novas vítimas em tempo real para que o segundo integrante realizasse a abordagem, nós conseguimos impedir e o abordamos na avenida Domingos Ferreira. O segundo integrante também foi preso portando uma arma de fogo em um posto de gasolina da mesma avenida", completou o titular da DPRF.

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