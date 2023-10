Polícia desarticula quadrilha que praticava roubo, receptação de veículos e tráfico de drogas na RMR

A- A+

Duas operações deflagradas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) nesta quarta-feira (4) resultaram na prisão temporária de 39 membros de uma quadrilha que atuava na Região Metropolitana do Recife praticando os crimes de roubo, furto, receptação, adulteração de carros e tráfico de drogas.

Nomeada de Operação Replicância, a primeira ação policial foi supervisionada pela Chefia de Polícia Civil, que está vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP). De acordo com os policiais, as investigações foram iniciadas em 2022 e contaram com o suporte e assessoramento da DINTEL/CIIDS.

Os investigadores constataram que a organização criminosa era comandada por um detento e um ex-presidiário. Os homens eram responsáveis por escolher os veículos que seriam roubados e direcionar para os receptadores.

Além deles, outro homem atuava como intermediário da ação, transmitindo as ordens para os demais integrantes da quadrilha que exerciam diretamente a atividade criminosa, roubando, receptando e adulterando os veículos.

A organização também contava com a participação de alguns motoristas de aplicativos, que eram responsáveis por facilitar a execução dos crimes. De acordo com a polícia, os homens identificavam possíveis vítimas e veículos e realizavam uma espécie de “escolta” dos assaltantes, alertando sobre a presença de policiamento nas proximidades do local onde o crime era praticado.

Os homens também auxiliavam na fuga dos assaltantes após a prática do crime, o que possibilitava a entrega do veículo para os receptadores.

“Eles identificavam as vítimas e apontavam para os executores de assalto que roubavam os veículos. Já de posse do carro, eles entravam em contato com outras pessoas, geralmente do sistema penitenciário, e faziam a ponte entre o indivíduo que roubou o carro e o receptador, que era responsável pela adulteração”, detalhou o delegado Bruno de Ugalde.

Além disso, a polícia também identificou que os motoristas praticavam o crime de tráfico de drogas.

“Por meio deles nós chegamos a outra organização criminosa que praticava o crime de tráfico de drogas. Esses motoristas arrecadam entorpecentes em fornecedores maiores e distribuem nos pontos de venda, onde outros indivíduos se encarregavam de realizar o tráfico”, explicou o delegado.

Além dos 38 mandados de prisão temporária, uma prisão de um indivíduo que portava maconha foi realizada em flagrante. Outros 23 mandados de busca e apreensão também foram expedidos.

No total, 150 policiais civis, incluindo delegados, agentes e escrivães, participaram das operações que foram realizadas nos municípios do Recife, Camaragibe, Carpina e Salgueiro.

