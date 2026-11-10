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Rio de Janeiro Polícia Civil devolve mais de três mil celulares recuperados a vítimas de roubos no Rio Mais de 13,8 mil aparelhos foram recuperados desde o início da operação, que já levou à prisão de cerca de mil suspeitos

A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (10), uma nova etapa da Operação Rastreio, com a devolução de mais de três mil celulares recuperados aos legítimos proprietários em todo o estado do Rio. Na capital, a entrega começa às 10h, na Cidade da Polícia. Na Baixada Fluminense, no restante da Região Metropolitana e no interior, os aparelhos serão entregues nas delegacias distritais.

Desde o início da operação, mais de 13,8 mil celulares foram recuperados. Desse total, seis mil já haviam sido devolvidos aos proprietários em etapas anteriores. As ações também resultaram na prisão de cerca de mil pessoas envolvidas em roubos, furtos e receptação de aparelhos.

As vítimas foram comunicadas por telefone ou WhatsApp, por meio dos números funcionais das delegacias, e orientadas a comparecer aos locais de entrega previamente informados.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Polícia Civil, a Operação Rastreio tem como objetivo combater toda a cadeia criminosa relacionada ao roubo, furto e comércio ilegal de celulares, incluindo receptadores e intermediários. As investigações e ações de fiscalização seguem em andamento em diferentes regiões do estado.

A Polícia Civil orienta a população a comprar aparelhos apenas em estabelecimentos de confiança, exigir nota fiscal e desconfiar de ofertas com preços muito abaixo dos praticados no mercado.

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