Ter, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RIO DE JANEIRO

Polícia Civil diz que Japinha do CV não está entre os mortos em megaoperação no Rio

A imagem de um corpo desfigurado que seria a traficante era de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia, informa o órgão

Reportar Erro
Polícia Civil do Rio de Janeiro nega a morte da traficante Penélope, conhecida como Japinha do CVPolícia Civil do Rio de Janeiro nega a morte da traficante Penélope, conhecida como Japinha do CV - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Após a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, no último dia 28, a informação de que a traficante Penélope, conhecida como Japinha do CV, foi morta na ação foi divulgada, erroneamente, por diversos veículos de comunicação, incluindo O Globo.

Leia também

• Depois do Rio, operação policial mira expansão do Comando Vermelho em Salvador

• Alexandre de Moraes conclui audiências sobre megaoperação policial no Rio de Janeiro

• Genial/Quaest: Maioria diz que Rio está menos seguro após megaoperação policial

Nesta terça-feira (4), a Polícia Civil informou que ela não estava entre os 121 mortos da Operação Contenção. Apenas homens morreram na ação da semana passada.

"Diferentemente do que foi divulgado na mídia e em redes sociais, não havia nenhuma mulher entre os opositores mortos na Operação Contenção. A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. Contra ele, que tinha histórico criminal na Bahia, havia dois mandados de prisão ativos", diz a Polícia, em nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter