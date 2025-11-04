A- A+

RIO DE JANEIRO Polícia Civil diz que Japinha do CV não está entre os mortos em megaoperação no Rio A imagem de um corpo desfigurado que seria a traficante era de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia, informa o órgão

Após a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, no último dia 28, a informação de que a traficante Penélope, conhecida como Japinha do CV, foi morta na ação foi divulgada, erroneamente, por diversos veículos de comunicação, incluindo O Globo.

Nesta terça-feira (4), a Polícia Civil informou que ela não estava entre os 121 mortos da Operação Contenção. Apenas homens morreram na ação da semana passada.

"Diferentemente do que foi divulgado na mídia e em redes sociais, não havia nenhuma mulher entre os opositores mortos na Operação Contenção. A imagem compartilhada era do corpo de Ricardo Aquino dos Santos, de 22 anos, natural da Bahia. Contra ele, que tinha histórico criminal na Bahia, havia dois mandados de prisão ativos", diz a Polícia, em nota.

Veja também