Segurança Polícia Civil do Pará realiza operação em Pernambuco contra fraude em aluguéis de imóveis Grupo operava remotamente a partir de Pernambuco e utilizava fotos de imóveis de luxo

As Polícias Civis dos Estados do Pará (PCPA) e de Pernambuco (PCPE) deflagraram uma ação coordenada para desarticular um grupo criminoso investigado por praticar estelionato contra turistas, nesta sexta-feira (19). A operação “Check Out" foi coordenada pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR) da PCPA e contou com o apoio operacional e de inteligência da PCPE para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Região Metropolitana de Recife e no litoral sul pernambucano.

Conforme as investigações, o grupo operava remotamente a partir de Pernambuco, utilizando fotos de imóveis de luxo em Belém para atrair turistas estrangeiros e brasileiros. Embora o golpe visasse a capital paraense, toda a estrutura logística e financeira do crime estava montada em solo pernambucano, onde os alvos foram localizados.

"Essa operação demonstra que não há fronteiras para a atuação da Polícia Civil. A troca rápida de informações entre a DPTUR do Pará e a nossa equipe de inteligência, aqui, em Pernambuco, foi decisiva para localizarmos e prendermos todos os integrantes dessa associação criminosa, garantindo que o turismo seja um ambiente seguro em ambos os estados", destacou a delegada Ana Catarine Cavalcanti, titular da DPTUR/PE.

Os objetos apreendidos passarão por perícia para identificar a extensão total dos golpes e outros possíveis envolvidos. A operação segue em andamento para ressarcimento das vítimas. Os presos foram conduzidos à unidade policial local para os procedimentos de praxe e posterior comunicação ao Poder Judiciário.



Esquema

Além dos investigados do estado pernambucano, a quadrilha também era composta por dois cidadãos italianos, que tentavam convencer os representantes diplomáticos de vários países a fazer depósitos para garantir a reserva dos imóveis. Quando as vítimas chegaram à Belém, perceberam que se tratava de um golpe, momento em que procuraram a DPTUR para registrar a ocorrência. O valor estimado de perda das vítimas é superior a 500 mil dólares.

As equipes da PCPA e da PCPE atuaram simultaneamente nos endereços identificados, cumprindo as ordens judiciais expedidas pela Vara das Garantias da Região Metropolitana de Belém, da Justiça do Pará. “Nós conseguimos prender cinco pessoas em cumprimento aos mandados de prisão preventiva, além de apreender diversos dispositivos móveis, como celulares e tablets, cartões bancários, procurações e escrituras de imóveis que comprovam a lavagem de capitais”, continuou o delegado.

Com informações da assessoria

