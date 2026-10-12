Polícia Civil faz perícia em bolos após suspeita de contaminação por substância desconhecida
Tortas seriam distribuídas em um evento para crianças em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio
A Polícia Civil realiza uma perícia em bolos que seriam distribuídos em um evento no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira. A suspeita é que eles tenham sido contaminados com uma substância desconhecida. O caso é investigado pela 30ª DP (Marechal Hermes). Um homem foi detido e testemunhas foram chamadas para prestar depoimento.
Ainda não há informações oficiais sobre qual é a substância encontrada nos bolos. Segundo a Polícia Militar, agentes do 9⁰ BPM (Rocha Miranda) foram acionados a partir da denúncia de que um morador teria adicionado substâncias tóxicas a um doce que seria distribuído em um evento. No local, o suspeito foi localizado dentro de casa com uma arma de fogo. O comando da unidade informou que o homem se trancou em um cômodo, e após negociação, se entregou à polícia. Uma pistola calibre 40 contendo nove munições foi apreendida e ele foi levado para a 30ª DP (Marechal Hermes).
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De acordo com informações da Polícia Civil, moradores da região informaram que o suspeito teria acessado o local onde os bolos estavam pelo telhado do imóvel, que tinha uma telha quebrada, e que ele teria arremessado substâncias tóxicas sobre as tortas, destinadas a uma festa de comemoração do Dia das Crianças.
A proprietária do imóvel onde o suspeito se encontrava autorizou a entrada dos policiais, que o contiveram e o algemaram, diante do risco de linchamento. O homem informou aos militares onde a arma estava guardada e ela foi apreendida.