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Rio de Janeiro Polícia Civil faz perícia em bolos após suspeita de contaminação por substância desconhecida Tortas seriam distribuídas em um evento para crianças em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio

A Polícia Civil realiza uma perícia em bolos que seriam distribuídos em um evento no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira. A suspeita é que eles tenham sido contaminados com uma substância desconhecida. O caso é investigado pela 30ª DP (Marechal Hermes). Um homem foi detido e testemunhas foram chamadas para prestar depoimento.

Ainda não há informações oficiais sobre qual é a substância encontrada nos bolos. Segundo a Polícia Militar, agentes do 9⁰ BPM (Rocha Miranda) foram acionados a partir da denúncia de que um morador teria adicionado substâncias tóxicas a um doce que seria distribuído em um evento. No local, o suspeito foi localizado dentro de casa com uma arma de fogo. O comando da unidade informou que o homem se trancou em um cômodo, e após negociação, se entregou à polícia. Uma pistola calibre 40 contendo nove munições foi apreendida e ele foi levado para a 30ª DP (Marechal Hermes).

De acordo com informações da Polícia Civil, moradores da região informaram que o suspeito teria acessado o local onde os bolos estavam pelo telhado do imóvel, que tinha uma telha quebrada, e que ele teria arremessado substâncias tóxicas sobre as tortas, destinadas a uma festa de comemoração do Dia das Crianças.

A proprietária do imóvel onde o suspeito se encontrava autorizou a entrada dos policiais, que o contiveram e o algemaram, diante do risco de linchamento. O homem informou aos militares onde a arma estava guardada e ela foi apreendida.

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