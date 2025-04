A- A+

INCLUSÃO Polícia Civil inaugura espaço especializado para atender pessoas com TEA e outras neurodiversidades Espaço funcionará no Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), localizado no bairro da Boa Vista, no Recife

A Polícia Civil de Pernambuco vai inaugurar, nesta quarta-feira (2), uma sala de atendimento especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodiversidades.

A inauguração acontece às 9h, no Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), localizado na rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

A iniciativa marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e é fruto de uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, o Conorte e a Instituição Afeto, com apoio da Adeppe.

Durante o evento, haverá um ônibus interativo no qual as crianças autistas poderão expressar sua criatividade, grafitando o veículo sob a supervisão do artista plástico Rafa Mattos.

Além de promover a inclusão através desse novo espaço, a Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil de Pernambuco dispõe de um Grupo de Apoio para os pais de filhos neuroatípicos, que realiza orientações e apoio aos policiais, buscando a promoção de palestras sobre o tema.

Serviço

Inauguração Sala de Atendimento Especializado e ação de grafitagem com crianças autistas e o artista Rafa Mattos

Quando: quarta-feira (2), 9h

Local: Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), rua da Aurora, 1633 - Boa Vista, Recife.

