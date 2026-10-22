Polícia Civil incinera quase uma tonelada de entorpecentes em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco
De acordo com a delegada responsável, a destruição das substâncias é fruto de diversas investigações e flagrantes que vem sendo realizados no município
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) incinerou aproximadamente uma tonelada de entorpecentes em Cabrobó, no Sertão do estado. A ação integra a Operação Custódia Final.
Ao todo, foram destruídos 900 quilos de diferentes drogas, como cocaína, crack e maconha. Antes de serem incineradas, as substâncias passaram por etapas de controle, identificação e pesagem.
De acordo com a delegada Karla Fraga, titular da Delegacia de Cabrobó e coordenadora da operação, a destruição das substâncias é uma resposta a criminalidade do município.
"Estamos incinerando toda essa quantidade para poder, de fato, colocar um basta nessa traficania de substâncias que tem no nosso município. E para poder dar uma resposta pra sociedade e, também, para a criminalidade que o nosso trabalho está sendo feito", afirmou.
Leia também
• Polícia prende seis suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro em Pernambuco e mais dois estados
• Polícia Civil faz perícia em bolos após suspeita de contaminação por substância desconhecida
• Polícia Civil deflagra três operações contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na RMR
Ainda segundo a delegada, a destruição dos entorpecentes é fruto de diversas investigações e flagrantes realizados em Cabrobó.
A ação contou ainda com apoio da Secretaria de Ação Social e com a participação de agentes da Vigilância Sanitária.
Entenda o procedimento
Por questões de segurança pública, eficácia e preservação ambiental, a incineração de entorpecentes é adotada como o principal método de destruição de drogas apreendidas.
O processo é um ato formal obrigatório por lei, que determina que o material deve ser destruído no prazo máximo de 30 dias, que começam a ser contados no dia da apreensão.
Ao submeter o material a altas temperaturas, os profissionais garantem que as substâncias percam o seu efeito, impedindo que sejam reaproveitadas.
A incineração também impede a contaminação do solo e dos lençóis freáticos.