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Operação Custódia Final

Polícia Civil incinera quase uma tonelada de entorpecentes em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco

De acordo com a delegada responsável, a destruição das substâncias é fruto de diversas investigações e flagrantes que vem sendo realizados no município

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Polícia Civil incinera quase uma tonelada de entorpecentes em Cabrobó, no Sertão de PernambucoPolícia Civil incinera quase uma tonelada de entorpecentes em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco - Foto: Polícia Civil de Pernambuco / Divulgação

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) incinerou aproximadamente uma tonelada de entorpecentes em Cabrobó, no Sertão do estado. A ação integra a Operação Custódia Final.

Ao todo, foram destruídos 900 quilos de diferentes drogas, como cocaína, crack e maconha. Antes de serem incineradas, as substâncias passaram por etapas de controle, identificação e pesagem.

De acordo com a delegada Karla Fraga, titular da Delegacia de Cabrobó e coordenadora da operação, a destruição das substâncias é uma resposta a criminalidade do município.

"Estamos incinerando toda essa quantidade para poder, de fato, colocar um basta nessa traficania de substâncias que tem no nosso município. E para poder dar uma resposta pra sociedade e, também, para a criminalidade que o nosso trabalho está sendo feito", afirmou.

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Ainda segundo a delegada, a destruição dos entorpecentes é fruto de diversas investigações e flagrantes realizados em Cabrobó.

A ação contou ainda com apoio da Secretaria de Ação Social e com a participação de agentes da Vigilância Sanitária.

Entenda o procedimento
Por questões de segurança pública, eficácia e preservação ambiental, a incineração de entorpecentes é adotada como o principal método de destruição de drogas apreendidas.

O processo é um ato formal obrigatório por lei, que determina que o material deve ser destruído no prazo máximo de 30 dias, que começam a ser contados no dia da apreensão.

Ao submeter o material a altas temperaturas, os profissionais garantem que as substâncias percam o seu efeito, impedindo que sejam reaproveitadas.

A incineração também impede a contaminação do solo e dos lençóis freáticos.

 

 

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