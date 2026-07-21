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Investigação Polícia Civil indicia investigada por tentativa de homicídio e suposto envenenamento por mercúrio Após conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que pode decidir sobre oferecimento de denúncia à Justiça

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia da Boa Vista, concluiu o inquérito policial que apurou o caso de um suposto envenenamento por mercúrio provocado por uma estudante do curso de artesanato no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife, contra uma colega de classe.

A investigada foi indiciada por tentativa de homicídio e o caso foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que pode oferecer denúncia à Justiça.



Investigação

"Foram realizadas diversas perícias, laudos médicos, exames especializados e complementares para estabelecer o nexo da ingestão do mercúrio e as queixas da vítima com relação à saúde, como dificuldade motora e queda de cabelo, além dos depoimentos e das filmagens apresentadas pela vítima, que flagrou a investigada colocando a substância na sua garrafa de água. Tudo isso fortaleceu a investigação", afirmou o delegado José Custódio, responsável pelo inquérito.

A principal linha investigativa apontou que o crime teria sido motivado por ciúmes. "A acusada foi indiciada por tentativa de homicídio por motivo torpe porque, pelo que apuramos, a razão da amizade da vítima com o namorado dela".

As investigações apontaram que a vítima começou a desconfiar após perceber pequenas esferas metálicas misturadas na água que consumia. As imagens registraram o momento em que a investigada retira um sachê da roupa e despeja o conteúdo na garrafa, agitando o recipiente para misturar a substância.

"Como ela já tinha discutido com a investigada por conta de ciúmes, ela decidiu deixar o celular filmando para conseguir as imagens. Depois disso, ela acionou a Polícia Militar, que conduziu as duas para a Central de Flagrantes, sendo instaurado o inquérito e, posteriormente, a perícia. Solicitamos o exame toxicológico para ver se a vítima tinha ingerido mercúrio, confirmando a substância na urina e no sangue”.

De acordo com a Polícia Civil, durante o interrogatório, a investigada negou ser a pessoa que aparece nas imagens e afirmou não ter colocado qualquer substância na garrafa da vítima. O delegado ressaltou que o fato de a acusada não ter assumido o crime não compromete o inquérito ou a consistência das provas reunidas.

Não foi informada pela defesa da acusada sobre existência de possíveis problemas psicológicos, tampouco foi apresentada qualquer documentação médica que comprovasse essa condição.

Com a conclusão do inquérito e o indiciamento da investigada por tentativa de homicídio, caberá ao Ministério Público de Pernambuco analisar o conjunto de provas produzidas e decidir sobre o oferecimento de denúncia à Justiça.

Eventuais medidas cautelares ou outras providências processuais dependerão da apreciação do Poder Judiciário.

Riscos

A exposição ao mercúrio é extremamente perigosa e pode provocar danos ao sistema nervoso central, afetando órgãos vitais como rins, intestinos e pele. Desde 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe a fabricação e a venda de termômetros com a substância.

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