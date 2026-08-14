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PERNAMBUCO Operação mira quadrilha suspeita de tráfico de drogas, venda de armas e fogo e roubos no Agreste De acordo com a Polícia Civil, foram expedidos 14 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão domiciliar

Com o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa com atuação voltada à prática de tráfico de drogas e lavagem de capitais, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) iniciou na manhã desta sexta-feira (14) a operação de repressão qualificada "Reconquista" que prevê o cumprimento de 14 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão domiciliar.

As ordens judiciais da operação, cujas investigações começaram em dezembro de 2025, foram expedidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeirinha, no Agreste do estado.

As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava com uma estrutura organizada, com divisão de funções entre líderes, gerentes, responsáveis por pontos de venda de drogas, operadores logísticos e traficantes.

A associação também estaria envolvida na negociação de armas de fogo e no planejamento de roubos, evidenciando capacidade de articulação, mobilização e atuação além dos limites do município de Cachoeirinha.

De acordo com a PCPE, trata-se de uma operação estratégica para atingir células atuantes na criminalidade organizada violenta, com forte atuação nas cidades de Cachoeirinha, São Caetano, Pesqueira, Calçado, Belo Jardim e Ibirajuba, em Pernambuco, e com ramificações no estado da Paraíba.

Mais detalhes da operação ainda serão divulgados pela Polícia Civil. Foto: Divulgação/PCPE.

Mais detalhes da operação ainda serão divulgados pela Polícia Civil. Foto: Divulgação/PCPE.

Mais detalhes da operação ainda serão divulgados pela Polícia Civil. Foto: Divulgação/PCPE.

Mais detalhes da operação ainda serão divulgados pela Polícia Civil. Foto: Divulgação/PCPE.

Mais detalhes da operação ainda serão divulgados pela Polícia Civil. Foto: Divulgação/PCPE.

Mais detalhes da operação ainda serão divulgados pela Polícia Civil. As investigações ,presididaes pelo delegado Roberto Macedo, titular da Delegacia de Polícia da 109ª Circunscrição, em Cachoeirinha, contaram ainda com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Giso/Seap-PE) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP).

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