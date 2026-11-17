Região Metropolitana do Recife
Polícia Civil investiga crueldade contra animais em Araçoiaba; mulher denuncia morte de oito gatos
"A suspeita é de que a autora seja uma vizinha da vítima", afirmou a PCPE
Caso foi registrado nessa segunda-feira (16), por meio da Delegacia de Polícia da 35ª Circunscrição de Araçoiaba - Foto: Google Street View/Reprodução
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga uma ocorrência de crueldade contra cães e gatos na cidade de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife.
Segundo a corporação, uma mulher de 50 anos denunciou que oito gatos foram encontrados mortos, aparentemente por envenenamento.
"A suspeita é de que a autora seja uma vizinha da vítima", afirmou a PCPE, que não divulgou informações sobre a possível motivação do crime e nem sobre a identidade da mulher.
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O caso foi registrado nessa segunda-feira (16), por meio da Delegacia de Polícia da 35ª Circunscrição de Araçoiaba.
A Polícia Civil investiga o caso.