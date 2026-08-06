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Notícias Polícia Civil investiga dois casos de estupro coletivo em escola municipal do Cabo Último caso contra uma jovem de 14 anos aconteceu na última segunda-feira (3)

Duas adolescentes de 14 anos foram alvo de estupro coletivo em uma escola municipal de tempo integral no bairro de Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. Um dos casos ocorreu na última segunda-feira (3) e vem sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

"Por envolver menores de idade, o caso segue sob sigilo e mais informações não podem ser divulgadas para preservar as vítimas", informou o órgão de segurança à reportagem.

Procurada pela Folha de Pernambuco, a advogada Luanny Porto detalhou que o caso aconteceu por volta das 12h, após a vítima retornar à sala de aula na hora do intervalo. A adolescente foi derrubada no chão e agredida antes do ato por "quatro ou cinco" alunos. Posteriormente, os agressores teriam intimidado a menina em troca de silêncio sobre o ocorrido.

"Segundo as vítimas, as janelas estavam fechadas com TNT ou papelão, porque seria apresentado um filme. Quando ela entrou na sala, eles apagaram a luz. A sala já estava escura por conta da vedação na janela e dificultou ainda mais a visão ao apagar a luz. Foram de quatro a cinco meninos, sendo que um deles ficou segurando a porta", falou a advogada.

De acordo com Luanny, logo depois do caso, a adolescente procurou a diretora da escola. A orientadora, no entanto, "disse que iria resolver e pediu para que a menina não comentasse com ninguém", falou Luanny.

Ainda conforme a advogada, após a denúncia do caso de segunda-feira, uma das adolescentes relatou ter sofrido episódio parecido há aproximadamente um mês. Diante das circustâncias, as jovens pediram transferência da escola. Luanny detalhou que a sala de aula das vítimas é composta por mais de 25 alunos, sendo apenas três do sexo feminino. Os supostos agressores foram suspensos.

Através de nota, a Secretaria Municipal de Educação do Cabo de Santo Agostinho informou "que, desde que tomou conhecimento da denúncia, adotou imediatamente todas as medidas cabíveis para garantir a proteção das possíveis vítimas e a apuração dos fatos".

Ainda segundo a pasta, "as estudantes estão sendo acolhidas e recebendo o acompanhamento necessário". A secretaria esclarece ainda "que não houve omissão por parte da gestão da unidade escolar nem da própria Secretaria, tendo todas as providências cabíveis sido adotadas desde o momento em que a denúncia chegou ao conhecimento da administração".

Confira a nota da Secretaria Municipal de Educação na íntegra

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, desde que tomou conhecimento da denúncia, adotou imediatamente todas as medidas cabíveis para garantir a proteção das possíveis vítimas e a apuração dos fatos.

As estudantes estão sendo acolhidas e recebendo o acompanhamento necessário. A Secretaria também está disponibilizando suporte jurídico e psicológico às partes envolvidas, respeitando o sigilo e a preservação dos direitos de todos.

Paralelamente, foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos, em consonância com as providências adotadas pelos órgãos competentes. O caso está sendo acompanhado em articulação com o Ministério Público, o Conselho Tutelar e as demais autoridades responsáveis pela investigação.

A Secretaria Municipal de Educação esclarece que não houve omissão por parte da gestão da unidade escolar nem da própria Secretaria, tendo todas as providências cabíveis sido adotadas desde o momento em que a denúncia chegou ao conhecimento da administração.

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho reafirma seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes e ressalta que não compactua com qualquer forma de violência no ambiente escolar. Todas as medidas administrativas, pedagógicas e legais continuarão sendo adotadas para assegurar a proteção dos estudantes e o pleno esclarecimento dos fatos.

A Secretaria Municipal de Educação também repudia qualquer tentativa de exposição ou instrumentalização deste caso, seja nas redes sociais ou em outros espaços, com finalidade político-partidária ou de qualquer outra natureza que contribua para a disseminação de informações sem a devida apuração ou para a revitimização das possíveis vítimas. Casos dessa natureza exigem responsabilidade, sensibilidade e respeito ao devido processo legal.

Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e para preservar a integridade das estudantes, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação não divulgarão outras informações sobre o caso neste momento.

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