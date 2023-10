Polícia Civil muda tipificação e autua motorista responsável por colisão que matou sua esposa

A- A+

Após ser autuado inicialmente por homicídio doloso com dolo eventual, Fábio Lisboa Menino, de 27 anos, motorista que colidiu com uma árvore na avenida Recife, no bairro de Areias, no último domingo (8), teve a tipificação do crime alterada para homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

De acordo com a Polícia Civil, a mudança levou em consideração novos fatos apresentados durante a investigação, que continua em andamento.

O inquérito ainda será encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito. Até que a investigação seja encerrada, novas mudanças poderão acontecer.

RELEMBRE O CASO

O homem responde pelo sinistro de trânsito que resultou na morte da maquiadora Aline dos Anjos, de 27 anos.

Os dois estavam em um Honda Civic que colidiu fortemente com uma árvore na avenida Recife, no bairro de Areias, no último domingo (8). Além do casal, uma criança de três anos e outras duas pessoas também estavam no veículo e precisaram ser socorridos.

No primeiro registro da ocorrência, o condutor foi autuado pela Polícia Civil por dolo eventual, quando o risco de matar é assumido pelo motorista. A tipificação levou em consideração o teste de alcoolemia realizado por Fábio, que teve o resultado positivo para a ingestão de álcool.

Além disso, o motorista também trafegava em alta velocidade no momento da colisão. O fato foi comprovado por câmeras de segurança que filmaram o acidente.





