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Segurança Polícia Civil: Operação Sentinela II no Sertão atua contra tráfico, armas e fraude em concurso Ao todo, foram expedidas 18 ordens judiciais, sendo nove mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação de Polícia Judiciária Sentinela II. A ação ocorreu no combate ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e munições, além de fraudes em concurso público no Sertão do estado.

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Ao todo, foram expedidas 18 ordens judiciais, sendo nove mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão. As diligências ocorreram de forma simultânea nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Itacuruba, Salgueiro e Petrolina.

De acordo com a Polícia Civil, até o momento, oito mandados de prisão já foram cumpridos. Um alvo segue foragido, e equipes permanecem em campo realizando diligências para sua localização e captura. Na operação, os policiais apreenderam um revólver calibre .357 da marca Taurus, acompanhado de munições, um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta com sinais de adulteração.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Santa Maria da Boa Vista, sob a responsabilidade do delegado Marcelo Augusto Guimarães, titular da unidade, com supervisão do delegado Lamartine Fontes Filho, da 25ª Delegacia Seccional de Cabrobó e contou com o apoio da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

“A Operação só foi possível a partir de uma investigação técnica da Polícia Civil, complexa, iniciada no ano passado, culminando no deferimento da representação da autoridade policial, com 100% de êxito”, afirmou Marcelo Guimarães.

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