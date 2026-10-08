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CRIME ORGANIZADO Polícia Civil deflagra três operações contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na RMR As Operações de Repressão Qualificada (ORQ) foram deflagradas na manhã desta quinta-feira (8) cumprindo mandados em Pernambuco e outros estados

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), três operações com o objetivo de identificar e desarticular organizações criminosas voltadas à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A primeira delas, a Operação de Repressão Qualificada (ORQ) "Do Forte", iniciou as investigações em setembro de 2024 e está cumprindo cinco mandados de prisão, 19 de busca e apreensão domiciliar, além de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

Os investigados são suspeitos de integrar um núcleo criminoso organizado com atuação em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O grupo tem ramificações nos estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, São Paulo e Mato Grosso do Sul, segundo a Polícia Civil.

A apuração da polícia visa uma rede complexa de tentar conferir uma aparência lícita aos recursos de origem ilícita, que seriam provenientes do tráfico de drogas.

ORQ Euforia

A segunda operação, intitulada "Euforia", também busca desarticular uma associação criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município de Paulista.

No total, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão domiciliar. Todos foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista.

De acordo com as informações divulgadas pela PCPE, a rede criminosa atuava na comercialização de entorpecentes como ecstasy, metanfetamina, haxixe e maconha.

As análises financeiras da investigação identificaram transferências via Pix, saques em espécie e a movimentação bancária de terceiros vinculados ao sistema prisional.

Outra operação

Já a operação "Despacho Simulado" está cumprindo dez mandados de prisão, onze de busca e apreensão domiciliar e bloqueio de ativos financeiros, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.

A operação apura um grupo criminoso do tráfico de drogas utilizando serviços postais para o envio dos entorpecentes.

As atividades criminosas ocorreram em Pernambuco, com ramificações no Rio Grande do Norte.

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