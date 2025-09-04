Polícia Civil prende "Barbiezinha de Bangu" por esquema de delivery de drogas no RJ
Foragida da Justiça desde 2021, jovem de 25 anos foi capturada em Campo Grande, com o companheiro; casal usava capacete para transportar entorpecentes
Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam, nesta terça-feira, Graziela da Silva Ribeiro, de 25 anos, conhecida como “Barbiezinha de Bangu”, e seu companheiro. Foragida da Justiça desde 2021, ela foi localizada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.
Segundo as investigações, Graziela e o companheiro vendiam drogas por meio de um esquema de “delivery”, utilizando o capacete do parceiro ou a própria traficante para transportar as encomendas.
Nesta terça-feira, os agentes cumpriram mandado de prisão contra o casal pelo crime de tráfico de drogas.
Em 2019, durante uma operação em Santa Maria Madalena, na Região Serrana, policiais encontraram na residência do casal entorpecentes e materiais usados para endolação — preparação da droga para consumo.
Vale destacar que, apesar de estar foragida desde 2021, Graziela seguia ativa nas redes sociais, onde publicava conteúdos de apologia ao tráfico e ostentava armas de fogo.