RIO DE JANEIRO Polícia Civil prende "Barbiezinha de Bangu" por esquema de delivery de drogas no RJ Foragida da Justiça desde 2021, jovem de 25 anos foi capturada em Campo Grande, com o companheiro; casal usava capacete para transportar entorpecentes

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam, nesta terça-feira, Graziela da Silva Ribeiro, de 25 anos, conhecida como “Barbiezinha de Bangu”, e seu companheiro. Foragida da Justiça desde 2021, ela foi localizada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, Graziela e o companheiro vendiam drogas por meio de um esquema de “delivery”, utilizando o capacete do parceiro ou a própria traficante para transportar as encomendas.

Nesta terça-feira, os agentes cumpriram mandado de prisão contra o casal pelo crime de tráfico de drogas.





Em 2019, durante uma operação em Santa Maria Madalena, na Região Serrana, policiais encontraram na residência do casal entorpecentes e materiais usados para endolação — preparação da droga para consumo.

Vale destacar que, apesar de estar foragida desde 2021, Graziela seguia ativa nas redes sociais, onde publicava conteúdos de apologia ao tráfico e ostentava armas de fogo.

