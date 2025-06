A- A+

A Polícia Civil do Rio prendeu, nesta sexta-feira (6), quatro pessoas envolvidas em um espancamento brutal ocorrido na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Um deles é o modelo e influenciador Bruno Krupp, que já havia sido preso em 2022 por atropelar e matar um adolescente de 16 anos.

Os demais envolvidos agrediram violentamente dois homens, após um desentendimento em uma casa noturna, inclusive chutando e pisando na cabeça de um deles, enquanto a vítima estava desacordada. Bruno Krupp não participou das agressões, mas incitou os amigos, segundo o Ministério Público divulgou ao g1.

De acordo com os agentes da 15ª DP (Gávea), o crime aconteceu no dia 23 de maio, quando pelo menos nove pessoas espancaram dois homens. A investigação aponta que o ataque foi motivado pela desavença na casa noturna.

As agressões foram registradas por câmeras de segurança e as imagens mostram a barbárie dos criminosos. Uma das vítimas, já caída, desacordada, recebeu 22 pisões no rosto, e diversos chutes na cabeça, enquanto parte do grupo gritava para que os agressores matassem o homem, que ficou desacordado por cinco dias.

A investigação identificou que os envolvidos possuíam diversas passagens por estelionato, extorsão, tráfico de drogas, ameaça, dano, lesão corporal, roubo, ameaça, receptação e tentativa de homicídio.

Entre os quatro presos está uma jovem de 20 anos, namorada de um dos criminosos, que participou do ato, incitando as agressões do grupo. O casal foi preso no Rio e outros dois criminosos, em São Paulo, durante uma operação que teve apoio de policiais civis paulistas. Todos vão responder pelo crime de tentativa de homicídio.

As investigações continuam para localizar os demais envolvidos na agressão.

Preso por atropelar e matar jovem

O modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp foi preso preventivamente, em 2022, após atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim, de 16 anos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações da 16ª DP (Barra da Tijuca), ele estaria em alta velocidade. Krupp foi acusado de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

Ele foi solto oito meses depois, em março de 2023, deixou a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou o pedido da defesa de Bruno Krupp e concedeu o habeas ao modelo. Ele será levado a júri popular.

