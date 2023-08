A- A+

Crime Polícia Civil prende dupla acusada de matar jovens na zona rural de Vitória de Santo Antão Os corpos foram encontrados na região do Sítio Camará, em um canavial

A Polícia Civil de Pernambuco informou, nesta sexta-feira (25), que prendeu em flagrante delito, por meio da Delegacia Seccional de Vitória de Santo Antão, duas pessoas acusadas de matar uma adolescente de 17 anos e uma mulher de 19, em um canavial na zona rural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul do Estado.

Os corpos foram encontrados na região do Sítio Camará. As vítimas não tiveram as identidades reveladas.

Os acusados, uma mulher de 20 anos e um homem de 19 anos, foram conduzidos à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. A polícia também investiga a motivação do crime.

Veja também

Fim da greve Metrô do Recife volta por completo a partir da 0h desta segunda-feira (28); greve será suspensa