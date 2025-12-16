A- A+

Segurança Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva contra a ex-esposa Acusado teve a prisão decretada por perseguir uma mulher no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (1ª DEAM/DPMUL/DIRESP), realizou nesta terça-feira (16) a prisão de um homem por descumprimento de medida protetiva e perseguição contra a ex-esposa.

O suspeito foi até a residência da vítima, no bairro do Bongi, no Recife, onde fez ameaças, inclusive de esfaqueamento, e depredou o imóvel, causando danos à porta e aos vidros da janela.

“Policiais civis cumpriram um mandado de prisão contra um homem que tinha tentado invadir a residência de uma mulher, em descumprimento de uma medida protetiva. Esse agressor já era investigado por outras situações de violência e atuação da equipe foi rápida e enfática na proteção da vítima. Foram feitas diligências, coletando as provas necessárias para solicitar a prisão, que foi deferida e cumprida”, afirmou Andreza Gregório, adjunta Delegacia da Mulher.

