Preso em João Pessoa suspeito de estuprar crianças em Camaragibe

Um homem foi preso, em João Pessoa, na Paraíba, na última segunda-feira (16), suspeito de estuprar duas crianças, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. O rapaz, de identidade não revelada, passou por audiência de custódia e teve prisão preventiva autorizada pelo judiciário. Ele está recluso no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, também na RMR.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Franklin Soriano, da Delegacia de Camaragibe, o homem era vizinho das vítimas e gozava da confiança dos parentes das menores. Além disso, frequentava a mesma igreja das crianças e conseguiu aproximação através de sua filha, de idade parecida.

Em meio aos abusos, as meninas chamaram a atenção da professora, na escola, com brincadeiras de conotação sexual, de coisas que "aconteciam em segredo". Tal comportamento foi repassado aos responsáveis.

Ainda de acordo com Soriano, o que levou o indivíduo à prisão, no primeiro momento, foi a sua agressividade. Ele intimidou as testemunhas, foi até a casa do pai de uma das vítimas, e agrediu um dos vizinhos, antes de fugir.

Durante a investigação da Polícia Civil, foi constatado que o rapaz abriu um boletim de ocorrência por difamação, há cerca de dois anos, contra uma mãe, no Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife, que o acusava de estuprar sua filha.

