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Feminicídio

Polícia Civil prende suspeito de matar companheira a facadas na Zona Oeste do Recife

Homem de 47 anos foi preso em flagrante no bairro de Boa Viagem, nesta quarta-feira (1º)

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Prisão foi feita pela PCPE, por meio da Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do RecifePrisão foi feita pela PCPE, por meio da Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife - Foto: Google Street View/Reprodução

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia de Boa Viagem, prendeu, nesta quarta-feira (1º), o homem responsável por matar a facadas a companheira, Renata Veras Silva, na última terça-feira (30). O feminicida de 47 anos foi preso em flagrante no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. 

"Após diligências initerruptas, a equipe policial da Delegacia de Boa Viagem, sob a coordenação do delegado Mário Melo, realizou a prisão em flagrante do suspeito, por feminicídio. Ele foi capturado no bairro de Boa Viagem, também no Recife. O homem foi detido sem resistência e conduzido para os procedimentos legais", divulgou a PCPE. 

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Renata foi morta a facadas no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife. Na ocasião, ela foi encontrada dentro de uma residência, já sem vida, durante a manhã de terça-feira. O suspeito fugiu após o ato e foi encontrado nesta quarta. 

De acordo com a Polícia Militar, o sobrinho da vítima, de 12 anos, presenciou o momento do crime. Posteriormente, o adolescente foi entregue aos cuidados do pai e da avó. 

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