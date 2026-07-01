Polícia Civil prende suspeito de matar companheira a facadas na Zona Oeste do Recife
Homem de 47 anos foi preso em flagrante no bairro de Boa Viagem, nesta quarta-feira (1º)
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia de Boa Viagem, prendeu, nesta quarta-feira (1º), o homem responsável por matar a facadas a companheira, Renata Veras Silva, na última terça-feira (30). O feminicida de 47 anos foi preso em flagrante no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
"Após diligências initerruptas, a equipe policial da Delegacia de Boa Viagem, sob a coordenação do delegado Mário Melo, realizou a prisão em flagrante do suspeito, por feminicídio. Ele foi capturado no bairro de Boa Viagem, também no Recife. O homem foi detido sem resistência e conduzido para os procedimentos legais", divulgou a PCPE.
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Renata foi morta a facadas no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife. Na ocasião, ela foi encontrada dentro de uma residência, já sem vida, durante a manhã de terça-feira. O suspeito fugiu após o ato e foi encontrado nesta quarta.
De acordo com a Polícia Militar, o sobrinho da vítima, de 12 anos, presenciou o momento do crime. Posteriormente, o adolescente foi entregue aos cuidados do pai e da avó.